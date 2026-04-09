Angelo Eliantonio sul banchinamento del Molo Clementino | Il rispetto delle linee di mandato è l' unica rotta da seguire

L’assessore Angelo Eliantonio ha dichiarato che non ci sono più margini per riaprire il dibattito sulla questione del banchinamento del Molo Clementino. La sua posizione è stata comunicata in risposta alle recenti richieste di revisione, sottolineando che le linee di mandato devono essere seguite senza deviazioni. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale di un rappresentante del partito di maggioranza su questa tematica.