Angelo Duro a Bolzano | sold out e nessuna resa alle polemiche

Il Teatro Comunale di Bolzano, situato in piazza Verdi, ha registrato il tutto esaurito per l'esibizione del comico Angelo Duro. La serata si è svolta senza incidenti e senza variazioni rispetto al programma annunciato. Non sono state segnalate proteste o contestazioni durante lo spettacolo. La presenza di pubblico ha superato le aspettative, confermando la popolarità dell'artista nella città.

Il Teatro Comunale di Bolzano, situato in piazza Verdi, ha registrato il tutto esaurito per l’esibizione del comico Angelo Duro. L’evento ha riportato al centro dell’attenzione pubblica la figura dell’artista, che ha scelto di non cedere alle pressioni mediatiche riguardo a una vecchia controversia scatenata da un post sui social network lo scorso anno. La serata in provincia di Bolzano non è stata solo un momento di intrattenimento, ma ha riaperto un dibattito iniziato dodici mesi fa. In quell’occasione, alcuni contenuti pubblicati online dall’artista avevano generato forti critiche, in particolare da parte di movimenti legati al femminismo. Al termine della performance, il comico è stato avvicinato da Max Maglione per un confronto sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angelo Duro a Bolzano: sold out e nessuna resa alle polemiche Leggi anche: Risate senza filtri: Angelo Duro e il doppio sold out al Teatro Manzoni di Cassino Leggi anche: Iran smentisce Trump: "Nessuna resa"