Recentemente sono stati segnalati casi di batterie che si scaricano rapidamente sui dispositivi Android, anche quando gli utenti ritengono di non utilizzarli. Un problema che riguarda alcuni processori presenti nei telefoni Android, causando un consumo energetico maggiore del previsto. Questa anomalia si verifica in modo silenzioso, senza che l'utente si renda conto di aver attivato applicazioni o funzioni che drenano la batteria.

Un’anomalia silenziosa nel cuore dei processori Android sta svuotando le batterie degli smartphone anche quando gli utenti pensano di non usarli. Il problema risiede nei cosiddetti wakelock, meccanismi che impediscono ai dispositivi di entrare in modalità risparmio energetico, causando un drenaggio costante della carica. Dalle analisi tecniche emerge come la gestione dell’energia sia una sfida aperta fin dalle prime versioni del sistema operativo. Nonostante l’introduzione della modalità Doze con Android 6.0 Marshmallow nel 2015 per sospendere le attività in background, il controllo del consumo rimane una battaglia complessa. Anche i sistemi più recenti, come Android 13, 14 e 15, faticano a contenere questi processi, nonostante i protocolli di gestione energetica siano diventati molto più aggressivi rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android, il killer invisibile: perché la batteria si scarica sempre

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