Il programma beta di Android 17 è ora accessibile anche su due smartphone di marchi cinesi, Vivo X300 Pro e iQOO 15. Questi dispositivi si aggiungono ai modelli Google Pixel già coinvolti nella fase di testing. La disponibilità della versione beta consente agli utenti di provare le nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale. La distribuzione si svolge attraverso programmi di test aperti o chiusi, a seconda delle policy del produttore.

Il programma beta di Android 17 si allarga oltre i dispositivi Google Pixel e approda su due modelli Vivo: Vivo X300 Pro e iQOO 15, il sub-brand del produttore cinese. La novità arriva in Cina, dove gli utenti sviluppatori possono già testare il nuovo sistema operativo, in linea con la strategia di diversi produttori di lanciare test paralleli al programma ufficiale di Google. Al momento, i firmware forniti da Vivo si basano sulla Android 17 Beta 2, mentre per i Pixel compatibili è già disponibile la Beta 3. Il programma è rivolto esclusivamente agli sviluppatori, e la stessa Vivo sconsiglia l’installazione agli utenti comuni a causa dei possibili problemi di stabilità. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Android 17 Beta ora disponibile anche su Vivo X300 Pro e iQOO 15

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