L’attaccante del Siena, Tommaso Andolfi, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, durante la quale ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e della sua esperienza sportiva. In particolare, ha commentato il gol segnato contro l’Orvietana, definendolo come una sensazione di liberazione. Andolfi ha anche condiviso pensieri sulla sua presenza in campo e sulla vita al di fuori del calcio.

L’attaccante bianconero, Tommaso Andolfi, in ‘Inside Siena’, sui canali ufficiali bianconeri ha parlato di sé, di com’è fuori e dentro al campo. Si è detto un "grande appassionato di natura e di viaggi". Laureato in Fisica, sta portando avanti la magistrale in Astrofisica: gli manca di scrivere la tesi. E gli piace andare a funghi. "Ci vado anche con Noccioli – racconta –, abbiamo giocato insieme due anni fa al Tau. Siamo amici: anche a lui piace molto viaggiare, siamo stati insieme in Bulgaria. E’ un ragazzo con un carattere un po’ simile al mio, mi ha aiutato tanto a inserirmi quando sono arrivato. Ma anche con gli altri, tutti bravi ragazzi, ho un buon rapporto, siamo un bel gruppo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andolfi si racconta. "Il gol segnato con l’Orvietana? Una liberazione»

Le pagelle. Michielan sorpreso sul gol ma poi evita il raddoppio. Barbera e Noccioli impalpabili. Andolfi fa scena mutaMICHELAN 5 (nella foto) Sorpreso dal gol in avvio, evita il raddoppio in un paio di situazioni ma anche da segnalare anche qualche errore in uscita...

L’Arsenal ha segnato 32 gol da palla inattiva: il merito è di Nicolas Jover che guadagna a ogni golL'Arsenal ha realizzato 32 gol dagli sviluppi di corner o punizioni in questa stagione.