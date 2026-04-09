Ancora una truffa a un' anziana nelle zone bene | colpo in via Bonomea

Mercoledì 8 aprile, un'anziana è stata vittima di una truffa in via Bonomea, una delle zone considerate più esclusive della città. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di raggiri che coinvolgono persone di età avanzata in quartieri con un profilo socio-economico elevato. La donna ha segnalato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Ancora truffe agli anziani nelle zone “bene” della città, stavolta è toccato a una signora, mercoledì 8 aprile, in via Bonomea. Nel tardo pomeriggio una persona descritta come un giovane dai capelli neri, vestito di nero, è entrato in casa della vittima con l'inganno rubando un portagioie con. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euroI carabinieri della stazione di Rapallo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 65 anni, messo in atto con il cosiddetto... Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oroNel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone ritenute responsabili di una truffa...