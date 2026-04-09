Anche questa è Roma librotrekking al Parco della Cecchignola

Un librotrekking si è svolto nel Parco della Cecchignola, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare una parte di Roma meno conosciuta. Durante l’evento sono state osservate aree di natura selvaggia e alcune vestigia storiche che testimoniano un passato importante. L’iniziativa ha permesso di conoscere un lato della città spesso poco frequentato e di scoprire la presenza di alberi e tracce di una storia antica.

Una giornata alla scoperta di "un'altra Roma", una Roma di Natura nascosta e rigogliosa, dove vivono alberi e storie di un passato glorioso che si intravede ancora nelle vestigia che possiamo ammirare ancora oggi.La periferia è sempre pasoliniana.Però per una volta bisogna dirlo: onore al merito. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: travestito da netturbino deruba 90enne in zona Cecchignola, arrestato 24enneNascosto tra i bidoni della spazzatura e travestito da netturbino, un giovane ha commesso un furto ai danni di un uomo di 90 anni nella zona di... Roma, l’esplosione al parco degli Acquedotti: l’ombra della pista anarchicaRoma, 23 marzo 2026 – Un’esplosione seguita dal crollo del tetto di un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti, uno dei polmoni verdi della...