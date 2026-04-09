Anche i servizi italiani condannano i cyber?attacchi russi tramite router cinesi

Anche l’Italia fa parte delle nazioni che hanno aderito a un’allerta internazionale riguardante una nuova forma di cyber spionaggio proveniente dalla Russia. Questa minaccia utilizza router di uso quotidiano per intercettare il navigare online e sottrarre dati sensibili. L’attenzione si concentra sulle vulnerabilità di dispositivi di rete comuni, considerati un punto di accesso preferenziale per le operazioni di sorveglianza informatica.

C’è anche l’Italia tra i Paesi che hanno firmato l’allerta internazionale su una nuova forma di cyber?spionaggio russo che sfrutta router di uso comune per intercettare traffico internet e rubare informazioni. Martedì il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Federal Bureau of Investigation hanno annunciato di aver recentemente smantellato una rete di router SOHO (Small OfficeHome Office) della società cinese TP-Link, compromessi da un gruppo legato all’Unità 26165 dell’intelligence militare russa (Gru), nota anche come APT28 (o Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Fancy Bear e Sednit). «L’unità ha utilizzato i router per... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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