Anche a Grosseto controlli sulle pompe di benzina | sequestrati nove erogatori irregolari

A Grosseto, le autorità hanno eseguito controlli nelle pompe di benzina, sequestrando nove erogatori irregolari. Le verifiche sono state condotte per garantire il rispetto delle norme sulla corretta applicazione del prezzo dei carburanti. Durante le ispezioni, sono stati individuati dispositivi non conformi alle disposizioni vigenti. Nessuna altra informazione sulle aziende coinvolte o sui dettagli delle irregolarità.

GROSSETO – Anche a Grosseto si intensificano i controlli per la corretta applicazione del prezzo dei carburanti alla pompa sulla rete di distribuzione stradale dell’intera provincia, con l’impiego di tutti i reparti della Guardia di finanza della provincia a garanzia dell’intera filiera distributiva dei prodotti energetici. All’esito dei 30 controlli eseguiti sono state rilevate alcune irregolarità con la conseguente contestazione delle relative sanzioni. Nello specifico, in due casi le violazioni hanno riguardato la non corretta pubblicazione dei prezzi del carburante esposti al pubblico e la non idonea visibilità dei prezzi. Nel corso di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Anche a Grosseto controlli sulle pompe di benzina: sequestrati nove erogatori irregolari Benevento, controlli della Finanza sui prezzi alle pompe di benzina: irregolarità e sanzioni nel SannioVerifiche della Guardia di finanza su impianti tra Benevento e Foglianise: multe fino a 4mila euro e proposta di sospensione attività. Maxi controlli nell’Isontino: identificati nove irregolari di cui sette minoriRintracciati 9 cittadini irregolari, di cui sette minorenni, e 69 persone identificate. Temi più discussi: Grosseto: Guardia di Finanza intensifica i controlli sul rispetto dei prezzi da parte dei distributori di carburante. Individuate irregolarità tra i 30 controlli effettuati. Sequestrate anche nove pistole erogatrici di un distributore stradale per il mancato aggiornamento; Pasqua, controlli con 60 militari. Dieci segnalazioni; Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di Grosseto; Pasqua sotto controllo: oltre 60 carabinieri in campo tra centro di Grosseto e periferie. Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di GrossetoControlli dei Carabinieri durante le festività di Pasqua in provincia di Grosseto: il bilancio dell'operazione. grossetonotizie.com Pasqua, controlli con 60 militari. Dieci segnalazioniGROSSETO Carabiniere di quartiere, pattuglie in auto, in moto, e in abiti civili, hanno garantito una sorveglianza discreta ed efficace ... lanazione.it Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di Grosseto - x.com SIENA-GROSSETO, DIVIETO DI VENDITA DEI BIGLIETTI AI RESIDENTI DELLA PROVINCIA MAREMMANA Decisione del Prefetto dopo le criticità registrate all’andata: rafforzate le misure di sicurezza e intensificati i controlli sul territorio in vista anche delle fe - facebook.com facebook