Ampliamenti del centro commerciale ' Medì' irrompe il Tar a gamba tesa | Comune intervenga entro 30 giorni

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso riguardante gli ampliamenti del centro commerciale 'Medì' a Teverola. La decisione impone al Comune di intervenire entro 30 giorni, in seguito a un'azione legale presentata dalla società Arcobaleno Hi-Fi srl. Il tribunale ha richiesto chiarimenti sulla gestione urbanistica e commerciale del territorio, evidenziando la necessita di un intervento ufficiale da parte dell’ente locale.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accende i riflettori sulla gestione urbanistica e commerciale del territorio di Teverola, accogliendo il ricorso presentato dalla società Arcobaleno Hi-Fi srl e imponendo al Comune di pronunciarsi sui presunti abusi legati ai lavori di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Via Calzabigi, marciapiedi "ingabbiati" dalle transenne per i muri pericolanti: il Comune ordina il ripristino entro 30 giorniTrenta giorni per procedere con il ripristino del precedente stato dei luoghi e, soprattutto, eliminare i pericoli ed eseguire le attività definitive... Referendum Giustizia, la Chiesa a gamba tesa: "Il ruolo del pm alterato"E dire che a pagina 14 del vademecum è riportato l’appello del presidente della Cei, Matteo Zuppi, ai fedeli a non «lasciarsi irretire da logiche... Temi più discussi: Ampliamenti del centro commerciale 'Medì', irrompe il Tar a gamba tesa: Comune intervenga entro 30 giorni; UPS consegna ancora più velocemente in Corea con una notevole espansione del suo hub aeroportuale di Incheon; Abbigliamento e food, rivoluzione al CityLife Shopping District: tutte le nuove aperture del 2026 (tra cui Zara); Alì espande l’hub logistico di Padova: +153.000 mq. Ampliamenti del centro commerciale 'Medì', irrompe il Tar a gamba tesa: Comune intervenga entro 30 giorniRiconosciuto il silenzio-inadempimento dell’ente: disposte verifiche su presunti abusi e possibile violazione dei sigilli. Atti trasmessi anche alla Corte dei Conti ... casertanews.it Ampliamento della Ztl: Valorizziamo il centroTutto pronto per l’ampliamento della Ztl cittadina: su proposta dell’assessore alla Sicurezza urbana e Protezione civile, Chiara Bonomi, ... ilgiorno.it L'amministrazione comunale è al lavoro per aumentare gli spazi del cimitero: «Le ceneri possono essere tenute a casa, disperse o poste in un cinerario comune». Le famiglie sono in attesa degli ampliamenti - facebook.com facebook