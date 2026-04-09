Ammazzare i morti di e con Giorgio Sales ad Aradeo
A Aradeo va in scena “Ammazzare i morti”, uno spettacolo interpretato da Giorgio Sales. La narrazione si concentra sulla storia di un giovane immigrato albanese, che si trasferisce nel Salento. L’uomo è clandestino e ha alle spalle un passato di violenza, arrivando in una zona dove svolge un lavoro che combina sorveglianza e sottomissione. La rappresentazione mette in luce le difficoltà di chi si confronta con situazioni di marginalità e oppressione.
ARADEO - Un giovane immigrato albanese, segnato dalla clandestinità e da un passato di violenza, arriva nel cuore del Salento per svolgere un lavoro che è insieme sorveglianza e sottomissione. Intorno a lui, un’umanità marginale e sfruttata, sospesa tra sopravvivenza e desiderio di riscatto. È da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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