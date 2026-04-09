Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale 11 aprile 2026 | ospiti ed eliminato | Spoiler

Sabato 11 aprile andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5. La registrazione si è svolta giovedì 9 aprile, e al momento si conoscono alcuni dettagli sugli ospiti e sugli eliminati. Le anticipazioni riguardano gli eventi che si svolgeranno durante la serata, con vari momenti e partecipazioni ancora da ufficializzare. La puntata sarà visibile in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Tutto pronto per la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 11 aprile su Canale 5? Curiosi di sapere gli spoiler? Ecco tutti i dettagli su cosa vedremo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione di oggi, giovedì 9 aprile. Scopriamo insieme eliminati ed esibizioni. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti. Prima ancora di scoprire tutte le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi, soffermiamoci su chi saranno gli ospiti della quarta puntata. Oltre ai già noti quattro giudici, ai sei professori e diversi talenti in gara, Maria De Filippi ha convocato, per giocare con Alessandro Cattelan ed intrattenerci, diversi Vip. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 4 aprile 2026: ospiti ed eliminato | SpoilerCosa accadrà nella terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 4 aprile in prima serata su Canale 5? Ecco tutti gli spoiler...

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Un estratto della nostra intervista a Michele Ballo, cantante in gara ad Amici 25, racconta la sua esperienza nel programma tra emozioni, progetti futuri e aneddoti. L'intervista completa è disponibile su Facebook. #amici25 #amicidimariadefilippi #radio #musi - facebook.com facebook