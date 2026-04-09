Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale 11 aprile 2026 | ospiti ed eliminato | Spoiler

Il serale di Amici di Maria De Filippi torna in onda sabato 11 aprile su Canale 5 con la quarta puntata. La registrazione si è svolta giovedì 9 aprile, e sono stati condivisi alcuni dettagli sugli eventuali ospiti e sull’eliminato della serata. Le anticipazioni riguardano i contenuti che saranno trasmessi in prima serata, mentre i fan attendono di scoprire le novità e i momenti più significativi dello show.

Tutto pronto per la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 11 aprile su Canale 5? Curiosi di sapere gli spoiler? Ecco tutti i dettagli su cosa vedremo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione di oggi, giovedì 9 aprile. Scopriamo insieme eliminati ed esibizioni. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti. Prima ancora di scoprire tutte le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi, soffermiamoci su chi saranno gli ospiti della quarta puntata. Oltre ai già noti quattro giudici, ai sei professori e diversi talenti in gara, Maria De Filippi ha convocato, per giocare con Alessandro Cattelan ed intrattenerci, diversi Vip. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 11 aprile 2026: ospiti ed eliminato | Spoiler Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 4 aprile 2026: ospiti ed eliminato | SpoilerCosa accadrà nella terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 4 aprile in prima serata su Canale 5? Ecco tutti gli spoiler... Temi più discussi: Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 4 aprile: ospiti e eliminati; Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle; Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis; Chi saranno i nuovi eliminati del Serale di Amici 25?. Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 11 aprile 2026: ospiti ed eliminato | SpoilerCosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni dell'11 aprile 2026? Ecco tutti gli spoiler sulla puntata del talent ... superguidatv.it Amici 25, anticipazioni 11 aprile: la sfida tra Nicola e Alessio, l'eliminato, J-Ax e Orietta Berti ospitiIl serale di Amici di Maria De Filippi torna sabato 11 aprile 2026 in prima serata. Siamo alla quarta puntata del talent show di Canale 5. Dopo la registrazione di oggi, giovedì 9 ... ilmessaggero.it Avete perso la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi Ecco cos'è successo. - facebook.com facebook