Amelia a MilanNews24 | Nazionale? Il cambiamento non deve essere solo sulla carta! Come ct punterei su quel profilo

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha commentato l’attuale stagione di Serie A durante un’intervista a MilanNews24. Ha sottolineato l’importanza di un vero cambiamento nella nazionale, evitando che rimanga solo sulla carta, e ha espresso la sua preferenza riguardo al profilo da scegliere come nuovo commissario tecnico. Le sue parole si concentrano sulle scelte tecniche e sull’andamento generale del campionato.

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