Ambulanza bloccata nel cantiere del tram il consigliere | Inaccettabile

Da diversi giorni, la viabilità a Chiesanuova, a Padova, è rallentata a causa dei lavori per la posa della linea del tram. Un'ambulanza è rimasta bloccata nel cantiere, suscitando reazioni tra i cittadini e i rappresentanti locali. Un consigliere ha commentato la situazione definendola inaccettabile, sottolineando le difficoltà generate dal cantiere per i mezzi di emergenza e i residenti della zona.

Viabilità rallentata da parecchi giorni a Chiesanuova a Padova in concomitanza dei lavori per la posa della linea del tram. Oggi 9 aprile un episodio spiacevole ha creato disagi e ha scosso il consigliere regionale leghista Eleonora Mosco che ha ricevuto da un cittadino un video più che mai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Nel cantiere del tram è stato trovato un ordigno bellico Bollate, incidente in centro, ragazzo ferito e ambulanza bloccata nel trafficoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Temi più discussi: Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'inferno; Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caos; Tramvia, le fermate sui viali avranno le pensiline: copertura, sedute e servizi digitali per i passeggeri; Traffico paralizzato in centro a Bologna | Cittadini in ostaggio dei cantieri del tram. Lecco, lavori per la ciclabile sul lungolago: l'ambulanza resta bloccata nel trafficoNon è una scena isolata quella ripresa nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, verso le 18.30, in pieno orario di punta, sul Lungolario Isonzo a Lecco. Era già successo un episodio analogo ad esempio il ... ilgiorno.it Firenze, l’ambulanza resta intrappolata tra traffico e cantieri della tramvia. L’assessore: Massima attenzione del Comune sul temaL’ambulanza della Misericordia si trova in via Alfonso la Marmora. Arriva una chiamata al 112, c’è un incidente stradale con un ferito in viale Giovine Italia. L’ambulanza parte e cerca di arrivare ... lanazione.it Ambulanza bloccata nel traffico, poliziotti di Pozzuoli mettono in salvo una neonata Il mezzo scortato fino al Santobono di Napoli... - facebook.com facebook