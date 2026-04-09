Un articolo analizza il concetto di ambiente come un insieme complesso che abbraccia natura, cultura, tradizioni, tecnologia e identità. La riflessione si concentra sulla figura di Vincenzo Pepe e sulla sua prospettiva che unisce aspetti ambientali, di sviluppo e di realismo. La discussione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla definizione di ambiente e sui diversi elementi che lo compongono.

(Adnkronos) - Che cos'è davvero l'ambiente? Non solo natura, ma un sistema complesso che include cultura, tradizioni, tecnologia e identità. È da qui che parte la riflessione di Vincenzo Pepe, ospite del podcast “Italia in transizione” di Adnkronos e Shared Ground. Professore ordinario di diritto ambientale alla Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, presidente di FareAmbiente e responsabile ambiente della Lega, Pepe propone una visione ampia e non riduzionista: "L'ambiente è “tutto ciò che ci circonda”: natura, ma anche opere dell'uomo, cultura, lingua, tradizioni". Non è dunque solo tutela delle risorse naturali, ma qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente, sviluppo e realismo: la lezione di Vincenzo Pepe tra tecnologia e cultura

Al MArRC l'incontro "Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria"“Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria”, promossa da Associazione Civita, che si terrà...

Ambiente, sviluppo e realismo: la lezione di Vincenzo Pepe tra tecnologia e culturaDalla definizione di ambiente come valore culturale e sociale alla critica agli approcci ideologici, fino al nodo energetico e al ruolo dell’Europa: nella puntata di Italia in transizione il prof. P ... adnkronos.com

Ep. 2 - Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo PepeIl secondo episodio di Italia in Transizione è dedicato a temi come la tutela del territorio, l’autonomia strategica e le filiere, la trasformazione dei vincoli in sviluppo. Ospite di Giorgio Rutell ... notizie.it