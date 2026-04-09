Ieri mattina a Pesaro si sono svolti gli interrogatori di garanzia di due ufficiali giudiziari, chiamati a rispondere delle accuse a loro carico. Entrambi hanno dichiarato di non aver mai rivolto minacce a nessuno e di aver condotto un procedimento di sfratto in modo regolare. Il giudice ha ascoltato le testimonianze prima di decidere sulle eventuali misure cautelari.

Interrogatorio di garanzia ieri mattina in tribunale a Pesaro per gli ufficiali giudiziari Gennaro Franchini e Amedeo Trotta, entrambi ai domiciliari da giovedì scorso: è stato il primo confronto davanti al gip nell’inchiesta condotta dai carabinieri per tentata concussione e rifiuto di atti d’ufficio per entrambi, a cui si aggiunge il falso in atto pubblico contestato a Trotta. L’udienza si è svolta in un clima blindato. Il piano -1 del palazzo di giustizia, su disposizione della presidente Lorena Mussoni, è rimasto interdetto ai giornalisti. Franchini, 65 anni, dirigente, è arrivato poco dopo mezzogiorno passando da un ingresso laterale e ha atteso insieme ai suoi legali, Andrea Casula ed Enrico Cipriani, prima di comparire davanti al giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambedue gli ufficiali giudiziari davanti al gip: "Mai minacce a nessuno". "Sfratto regolare"

Sarzana, uomo di 64 anni si toglie la vita davanti a ufficiali giudiziari: gli avevano notificato lo sfrattoPrima si barrica in casa, poi si toglie la vita all'arrivo degli ufficiali giudiziari che gli avevano notificato lo sfratto.

Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, 64enne si uccide a SarzanaLo sfratto, l’ansia di dover lasciare la sua casa, la fragilità che amplifica ogni cosa, che impedisce di cercare e di trovare soluzioni.

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Due ufficiali giudiziari arrestati. Bloccavano da mesi lo sfratto. E spunta una relazione con l’inquilina: i retroscenaSono Gennaro Franchini, dirigente dell’Ufficio esecuzioni, e il funzionario Amedeo Trotta. Quest’ultimo aveva un legame sentimentale con la donna. Minacce all’avvocato per frenare la procedura. . msn.com