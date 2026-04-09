Amaro infortunio sul sentiero per gli Stavoli Amariana | 65enne salvata dai soccorsi

Pomeriggio di interventi nel comune di Amaro a causa di un incidente durante un'escursione. Una donna di 65 anni è rimasta ferita mentre stava percorrendo il sentiero 415, che porta agli Stavoli Amariana. L'incidente è avvenuto tra le 15 e le 15:30 e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per il recupero e le prime cure. La donna è stata successivamente assistita e trasportata in luogo sicuro.

Un pomeriggio di escursione si è concluso con l'intervento dei soccorritori nel comune di Amaro. Tra le 15 e le 15 e 30 di oggi, una donna di 65 anni è rimasta vittima di un infortunio mentre percorreva il sentiero 415, la via che conduce agli Stavoli Amariana.A causa di un trauma alla caviglia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Infortunio sul sentiero del Corno Rat, intervengono i soccorsi Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero...