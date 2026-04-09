Il Bayern di Kompany si prepara alla Champions con un ruolino impressionante: ha segnato 10 gol nelle ultime due partite contro l'Atalanta e ha dominato al Bernabeu. Il tecnico ha assorbito gli insegnamenti di Guardiola, integrandoli con le proprie idee e creando una squadra capace di sorprendere in più modi. La formazione bavarese può contare su interpreti di alto livello e mostra una versatilità che la rende tra le favorite nel torneo.

I segnali erano già evidenti dall’inizio della stagione, al Bernabeu è arrivata la certificazione nel palcoscenico più prestigioso d’Europa: il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha raggiunto livelli di calcio di altissima qualità e con la vittoria sul Real Madrid diventa una delle grandi favorite (se non La favorita assoluta) per la vittoria della Champions League. Il nostro povero calcio aveva avuto un assaggio della potenza della squadra bavarese nel confronto tra il Bayern e l’Atalanta risolto con un clamoroso 10-2 a favore della squadra di Kompany e una superiorità persino imbarazzante. Trovare il club bavarese tra i protagonisti delle... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ama cambiare, sa vincere: perché il Bayern di Kompany è il favorito per la Champions

Kompany: lo scontro tra DFB-Pokal e Lipsia è una partita da vincere per il BayernNotizia fresca giunta in redazione: Vincent Kompany ha detto che i quarti di finale della DFB-Pokal del Bayern Monaco contro l’RB Leipzig sono stati...

Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Atalanta: «Con l’Inter hanno fatto vedere le loro qualità. Ecco chi è il favorito per giocare in porta»Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!».

Si parla di: Ama cambiare, sa vincere: perché il Bayern di Kompany è il favorito per la Champions.

Bayern Monaco, Kompany: Domani sera dobbiamo vincere. È questione di dettagliVincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, presenta in conferenza stampa la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'Inter. Diretta testuale a cura di TMW. 19.00 - L'inizio ... tuttomercatoweb.com

Bayern Monaco, Kompany: Domani dobbiamo vincere. La partita si può decidere anche all’ultimo o ai supplementariIl Bayern Monaco di Vincent Kompany è pronto alla gara contro l’Inter. La squadra tedesca, nella giornata di domani – mercoledì 16 – affronterà i nerazzurri a partire dalle 21:00. La gara d’andata è ... gianlucadimarzio.com