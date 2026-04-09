Altre dimissioni dalla commissione Cinema selettivi del MiC | lascia anche Ginella Vocca

Da lettera43.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata sono state annunciate ulteriori dimissioni dalla commissione Cinema selettivi del Ministero della Cultura, dopo quelle di altri membri noti del settore. Tra i nomi coinvolti figura anche Ginella Vocca, che ricopriva il ruolo di direttrice e fondatrice del MedFilm Festival. La decisione si aggiunge a quella di altri professionisti che avevano già lasciato l’incarico nei giorni scorsi.

Dopo quelle di Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti sono arrivate anche le dimissioni dalla commissione Cinema selettivi del Mic da parte di Ginella Vocca, direttrice e fondatrice del MedFilm Festival. La commissione del ministero della Cultura è al centro delle polemiche per l’ esclusione dai finanziamenti pubblici del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo. La lettera di dimissioni di Vocca. Vocca ha detto all’ Ansa di aver spiegato al ministro Alessandro Giuli, nella lettera di dimissioni, di essersi « fermamente opposta alla bocciatura del documentario » e di aver «doverosamente atteso il suo intervento in Parlamento», condiviso «nella forma e nella sostanza, prima di sciogliere la riserva» e fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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