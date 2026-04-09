Nel 2011, il Vaticano aveva rifiutato la proposta di affidare a un pilota spagnolo, già due volte campione di Formula 1, il ruolo di autista del Papa durante la Giornata Mondiale della Gioventù. Ora, invece, si segnala un possibile ripensamento, anche se non sono stati annunciati dettagli ufficiali o conferme in merito. La questione riguarda il coinvolgimento di Alonso nella guida della papamobile in occasioni pubbliche.

F1, IndyCar, Wec: Fernando Alonso ha guidato auto di ogni genere durante la sua lunga carriera. A questo elenco manca un veicolo decisamente originale, ovvero la papamobile. Non è uno scherzo: il pilota spagnolo, due volte re del Circus e iridato nell’Endurance, è stato davvero vicino a condurre l’auto del Pontefice. Lo ha rivelato Yago de la Cierva, coordinatore del viaggio di Papa Benedetto XVI in Spagna dal 15 al 21 agosto 2011. Erano i giorni in cui si celebrava la Giornata Mondiale della Gioventù. L’idea non si concretizzò, ma forse potrebbe realizzarsi quest’anno a giugno. Yago ha parlato dell’incredibile ipotesi durante un intervento a ‘La Radio Canaria’: “Durante quell'incontro del 2011, chiedemmo espressamente se Alonso potesse guidare la papamobile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alonso alla guida della papamobile? Nel 2011 il Vaticano disse no, ma adesso...

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