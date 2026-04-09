Almanacco | Giovedì 9 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 9 aprile è il 99° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 266 giorni ancora da affrontare. In questa data si ricorda San Massimo, mentre il proverbio del giorno invita a fidarsi della buona stagione di aprile. Tra gli eventi storici, nel 1868 si registra un episodio avvenuto a Bologna, con il nome Giosuè. Oggi è anche il giorno di alcuni compleanni e si celebra un santo.

Giovedì 9 aprile è il 99° giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MassimoProverbio di AprileFidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'osteISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1868 - Bologna: Giosuè. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Temi più discussi: Giovedì 9 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 9 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 9 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT GIOVEDI’ 9 APRILE 2026. 161 ANNI FA SI CONCLUDE LA GUERRA DI SECESSIONE AMERICANA. Almanacco | Giovedì 9 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa nave London Valour, carica di cromo, naufraga a causa di una violenta mareggiata a poche decine di metri dal porto di Genova, il principe del Galles Carlo sposa Camilla Parker-Bowles: ricorrenze, a ... modenatoday.it Giovedì 9 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Il 9 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Unicorno, da creatura mitologica simbolo di ciò che è raro e speciale, oggi il termine indica anche una startup da oltre 1 miliardo di ... trevisotoday.it Accadde oggi: il 9 aprile è un giorno che ha cambiato il corso della storia. Dalla morte di Lorenzo il Magnifico alla fine della Guerra di Secessione Americana, fino ai compleanni di Baudelaire e Patty Pravo. Scopri con noi l'almanacco del giorno tra santi, eventi - facebook.com facebook ** H. 08:50 P. #LIVIO IN DIRETTA: -LETTURA CRISTIANA DELLA CRONACA E DELLA STORIA - PENSIERO SPIRITUALE - ALMANACCO DELLA FEDE - LA CITAZIONE DEL GIORNO - NOTIZIE DAL MONDO - VIATICO QUOTIDIANO – I SEGRETI DI #MEDJ x.com