almanacco del 09 04 2026

Oggi, 31 marzo, il calendario segna un martedì. La giornata inizia con l'almanacco del 9 aprile 2026, fornendo informazioni su eventi storici e ricorrenze di questa data. La giornata è accompagnata da un saluto di buona giornata da parte di una voce conosciuta, che introduce le notizie e gli aggiornamenti del giorno. Non sono stati riportati dettagli specifici riguardanti eventi recenti o fatti di cronaca.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...

L'Almanacco del 9 aprile 2026

Temi più discussi: Almanacco | Mercoledì 1 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 7 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; 9 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Giovedì 9 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno.

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Accadde oggi: il 9 aprile è un giorno che ha cambiato il corso della storia. Dalla morte di Lorenzo il Magnifico alla fine della Guerra di Secessione Americana, fino ai compleanni di Baudelaire e Patty Pravo. Scopri con noi l'almanacco del giorno tra santi, eventi - facebook.com facebook