All’ombra dell’odio crescono i fiori Così è lo spettacolo di Albatross

Albatross presenta uno spettacolo inserito nella Stagione Totem 2026, promossa e organizzata dal Teatro Nucleo. L’evento ha il patrocinio e il sostegno di enti pubblici tra cui il Comune, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e il Ministero della Cultura. La rappresentazione si rivolge a tutte le fasce d’età e fa parte di un cartellone che coinvolge diverse realtà teatrali della zona.

Spettacoli per tutte le età con la Stagione Totem 2026 promossa e organizzata da Teatro Nucleo, con il patrocinio e il sostegno di Comune, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e Ministero della Cultura. Ad aprile la Stagione Totem 2026, rassegna diffusa di teatro e arti performative a cura di Teatro Nucleo, entra nel vivo con un programma ricco di ospiti internazionali e proposte pensate per pubblici di tutte le età. Si comincia oggi, alle 10, con una matinée per le scuole aperta anche al pubblico. Domani alle 20,30, presso il Teatro Julio Cortazar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro - Ferrara), con ’ All’ombra dell’odio crescono i fiori ’ della compagnia svedese Teater Albatross. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All’ombra dell’odio crescono i fiori. Così è lo spettacolo di Albatross Leggi anche: 'All'ombra dell'odio crescono i fiori', spettacolo della compagnia svedese ‘Teater Albatross’