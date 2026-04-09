All' ex mercato coperto la mostra dell' Ancora con i laboratori per bambini

Nella mattinata di giovedì 10 aprile, all’ex mercato coperto di Falconara si è svolta una mostra dell’Ancora dedicata ai bambini. In questa occasione sono stati allestiti laboratori artistici che comprendevano dipinti a olio, acquerelli e un torchio per osservare la realizzazione delle acqueforti. I piccoli partecipanti hanno potuto sperimentare diverse tecniche artistiche in modo diretto e pratico, all’interno di un’attività promossa nell’ambito di iniziative per l’educazione creativa dei più giovani.

FALCONARA - Dipinti a olio, acquerelli da usare in piena libertà e persino un torchio per osservare dal vivo come nascono le acqueforti: sono questi gli ingredienti della lezione d’arte che, nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, ha coinvolto i bambini della scuola Leopardi, nell’ambito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it “Donne e motori”, al Mercato Coperto la mostra che sfida i luoghi comuniA Ravenna inaugurata l’esposizione dedicata al contributo femminile nella storia dell’automobile, tra invenzioni, innovazioni e storie poco... Incontri, eventi, laboratori: torna “VerdePisa”, la mostra mercato del flovivaismoPisa, 1 aprile 2026 – La città si veste di verde e ospita, dal 17 al 19 aprile, tra vie e piazze del centro storico, la manifestazione “VerdePisa”,... Temi più discussi: Lavori all’ex mercato coperto, la fine del cantiere è un rebus; Ex mercato coperto, fine lavori a novembre?; Rieti, riqualificazione dell’ex Mercato coperto: lavori in corso e stop al traffico su Largo Alfani dal 7 aprile; Ex mercato coperto, il gruppo Ovs apre domani. Lavori all’ex mercato coperto, la fine del cantiere è un rebusIl Pd attacca: «Negli atti il Comune parla di interventi fino al prossimo novembre» Il sindaco: «Due mesi per il naviglio Sforzesco, poi il marciapiede e i ... laprovinciapavese.gelocal.it Una nuova vita al Mercato Coperto: «Questa volta siamo fiduciosi»Stefano Allovio, presidente del Consorzio degli Operatori, spiega l’ipotesi su cui si sta lavorando, con una società privata, per rilanciare l’immobile e dargli un futuro ... lanuovaprovincia.it Il Mercato coperto Campagna Amica di Ponte San Giovanni festeggia 1 anno! Scopri tutte le attività in programma sabato 11 aprile - facebook.com facebook