Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di tre lotti di uova di Pasqua nocciolate prodotte da una pasticceria artigianale di Torre del Greco. La decisione è stata presa a seguito di un errore di etichettatura che riguarda alcuni prodotti distribuiti sul mercato. La comunicazione invita i consumatori a verificare i lotti presenti nelle confezioni e a non consumare le uova coinvolte.

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro preventivo di tre specifici lotti di uova di Pasqua nocciolate prodotte dalla pasticceria artigianale Mennella, situata nello stabilimento Artika Srl di Torre del Greco. Il provvedimento nasce da un errore di etichettatura che indica erroneamente l’assenza di glutine in prodotti che potrebbero invece contenere tracce della proteina del grano. La segnalazione riguarda confezioni da circa 450 grammi con scadenza fissata per agosto 2026. I numeri di lotto identificati sono 05726, 05826 e 08426. La varietà di gusti coinvolti nel richiamo è estesa: si va dalle versioni al latte e fondente fino alle... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta uova di Pasqua: richiamati 3 lotti per errore di etichettatura

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