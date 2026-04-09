Con l'arrivo della primavera, si torna a parlare di artropodi vettori, insetti e acari in grado di trasmettere malattie o causare reazioni allergiche. Tra questi, le zecche sono spesso coinvolte in episodi che riguardano allergie alla carne. Recenti studi hanno evidenziato come le punture di zecca possano scatenare reazioni allergiche specifiche in alcune persone, portando a diagnosi di allergia alimentare legata a questo tipo di insetto.

Con l’inizio della primavera si inizia nuovamente a parlare di artropodi vettori, cioè artropodi in grado di trasmettere patogeni (e.g. virus, batteri, vermi) all’uomo e agli animali durante il pasto di sangue. Zanzare, pappataci, pulci e zecche sono solo alcuni esempi. E sono proprio queste ultime a distinguersi oggi per il loro crescente impatto e competenza nella trasmissione di patogeni. Ma non sempre l’attenzione si focalizza sulla trasmissione di patogeni; le zecche, ed in particolare alcune specie, hanno attirato l’attenzione mediatica per la Sindrome alfa-gal (Ags), una forma emergente di allergia associata al morso di zecche, sempre più riconosciuta come un problema di salute pubblica a livello globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Allergia alla carne: quando è la zecca a scatenarla

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