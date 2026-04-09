Alla Vecchia Stazione il laboratorio dell’inclusione

Alla Vecchia Stazione di Cesano Maderno si svolgeranno progetti sociali, attività creative e iniziative volte a promuovere l'inclusione e la partecipazione della comunità. La struttura, che in passato ha avuto un ruolo diverso, verrà trasformata in uno spazio dedicato a diverse attività rivolte ai cittadini. La riqualificazione mira a rendere il luogo un punto di incontro e di scambio tra le persone che vivono nel quartiere.

Progetti sociali, attività creative, inclusione e partecipazione saranno gli ingredienti della nuova vita della vecchia stazione di Cesano Maderno. Questo pomeriggio si inaugura la nuova veste dello stabile, consegnato in comodato d’uso dall’amministrazione comunale all’azienda speciale consortile consorzio Desio-Brianza (Codebri), realtà di riferimento nel settore dei servizi alla persona. Vecchia Stazione diventa quindi uno spazio dedicato alla città, al cui interno trovano spazio diverse realtà: Codebri, Solaris Lavoro e Ambiente e Cooperativa Sociale Il Seme. Si punta ad avere uno spazio vivo e frequentato quotidianamente, capace di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Vecchia Stazione il laboratorio dell’inclusione Laboratorio artistico alla Città dei Ragazzi: bambini protagonisti tra creatività, solidarietà e inclusioneLa presenza di famiglie, volontari e istituzioni, tra cui l'assessore Andrea Guzzardi, ha rafforzato il valore sociale dell'evento Si è svolto... Stazione di Posta e progetto Housing First: un nuovo presidio di inclusione sociale alla ex CasermaArezzo, 7 aprile 2026 – Inaugurati questa mattina i nuovi spazi che ospiteranno la Stazione di Posta e l’Housing First, realizzati all’interno... Temi più discussi: Alla Vecchia Stazione il laboratorio dell’inclusione; Rinasce l’antica stazione Fap. Ci sono ottocentomila euro per riportarla al suo splendore; Cesano Maderno, la Vecchia Stazione riapre come polo dell’inclusione: ecco il nuovo progetto; Nell’ex stazione ferroviaria uno spazio di inclusione e partecipazione. Alla Vecchia Stazione il laboratorio dell’inclusioneProgetti sociali, attività creative, inclusione e partecipazione saranno gli ingredienti della nuova vita della vecchia stazione di Cesano Maderno. ilgiorno.it Grottazzolina, lavori alla vecchia stazione ferroviaria: ospiterà locali per eventi e associazioniGROTTAZZOLINA Nei giorni scorsi sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro della vecchia stazione di Grottazzolina della ex ferrovia che collegava Porto San Giorgio ad Amandola. Dopo aver ... corriereadriatico.it SAVE THE DATE: a Cesano Maderno nasce un nuovo cuore creativo Il 9 aprile inauguriamo la Vecchia Stazione, uno spazio dedicato alla città: un luogo di incontro, informazione e collaborazione. Dove: Corso della Libertà 58, Cesano Maderno Qua - facebook.com facebook