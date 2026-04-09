Alla Scuola Euphonia per scoprire Beethoven con la lezione concerto dei Dorè Quartet

Domenica 12 aprile a Modena si svolgerà un evento alla Scuola Euphonia dedicato a Beethoven, con una lezione concerto dei Dorè Quartet. L’iniziativa combina momenti di approfondimento e musica dal vivo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce educazione e intrattenimento. La giornata offrirà l’opportunità di ascoltare l’ensemble e di conoscere meglio il compositore attraverso un percorso musicale e divulgativo.

Domenica 12 aprile Modena si accende di energia, talento e passione con un evento che unisce racconto, formazione e grande musica dal vivo. Alla Scuola Euphonia arriva il Doré Quartet, giovane ensemble già protagonista della scena internazionale, per una speciale Lezione-Concerto capace di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...