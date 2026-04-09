Alla Scuola Euphonia per scoprire Beethoven con la lezione concerto dei Dorè Quartet

Da modenatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile a Modena si svolgerà un evento alla Scuola Euphonia dedicato a Beethoven, con una lezione concerto dei Dorè Quartet. L’iniziativa combina momenti di approfondimento e musica dal vivo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce educazione e intrattenimento. La giornata offrirà l’opportunità di ascoltare l’ensemble e di conoscere meglio il compositore attraverso un percorso musicale e divulgativo.

Domenica 12 aprile Modena si accende di energia, talento e passione con un evento che unisce racconto, formazione e grande musica dal vivo. Alla Scuola Euphonia arriva il Doré Quartet, giovane ensemble già protagonista della scena internazionale, per una speciale Lezione-Concerto capace di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro...

Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...

Digita per trovare news e video correlati.