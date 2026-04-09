Martedì 10 marzo 2026, gli insegnanti della scuola Galileo Galilei, succursale di Massenzatico, hanno organizzato un’uscita al teatro locale. La visita rientra nelle attività previste per il percorso didattico degli studenti e si svolge in un momento di attività extrascolastiche. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno seguito il programma previsto dagli insegnanti.

Il giorno martedì 10 marzo 2026 gli insegnanti della nostra scuola Galileo Galilei, succursale di Massenzatico, hanno organizzato un’uscita al teatro del paese. Alle ore 10 siamo partiti, a piedi, formando un serpentone uniforme, con tutto il plesso verso il Teatro Artigiano per vedere uno spettacolo dal titolo ’Beatrice’, scritto e interpretato dall’attrice Valeria Bertani. Arrivati a destinazione, ci siamo messi a sedere suddivisi per classe. Dopo qualche minuto, le luci si sono spente. Lo spettacolo era sulla vita di Beatrice Portinari, ed è iniziato con i suoi ultimi momenti di vita e continuato con i suoi ricordi dal paradiso, che hanno ripercorso tutta la sua vita in ordine non cronologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta di Beatrice. La storia della musa di Dante

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