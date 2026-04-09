Durante il fine settimana di Pasqua, i visitatori non sono stati autorizzati ad entrare nella Grotta Verde di Alghero, una decisione che ha suscitato reazioni da parte della coalizione di centrodestra locale. La questione riguarda la chiusura del sito durante un periodo di alta affluenza, con l’opposizione che critica la gestione dell’amministrazione comunale. La questione sta attirando l’attenzione sulla gestione dei punti turistici della città.

Il centrodestra di Alghero contesta l’impossibilità per i visitatori di accedere alla Grotta Verde durante il weekend pasquale, denunciando una gestione amministrativa carente. La polemica nasce dal contrasto tra le promesse di riapertura e la realtà dei fatti. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e UdC-Patto per Alghero denunciano come l’attrattore sia rimasto chiuso proprio in uno dei periodi più strategici per l’economia locale. L’opposizione punta il dito contro l’amministrazione Cacciotto, evidenziando una discrepanza tra le comunicazioni ufficiali e l’effettiva disponibilità del sito. Il danno non è solo d’immagine, ma si traduce in una perdita concreta di entrate per l’intera comunità algherese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero, Grotta Verde chiusa a Pasqua: il centrodestra attacca

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Grotta Verde chiusa per le feste, scoppia la polemica ad AlgheroDurante le festività di Pasqua la Grotta Verde non era accessibile al pubblico e il centrodestra di Alghero protesta. sassarioggi.it

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