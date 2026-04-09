Alfonso Silba porta ad Avellino il suo Ciclo Deleddiano
Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17:00 si inaugura ad Avellino una mostra dedicata all'artista Alfonso Silba, intitolata
L'artista Alfonso Silba, avellinese di nascita e sardo d'adozione, inaugura venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17:00 la mostra Alfonso Silba: Ciclo Deleddiano, allestita nell'ambito della mostra-convegno "Cento. Grazia — Centenario del Nobel per la Letteratura", aperta fino al 19 aprile presso il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Peppe Iodice fa tappa ad Avellino con il suo film "Mi batte il corazon"Grande fermento in città per l’arrivo di Peppe Iodice, protagonista del tour legato al suo film “Mi batte il corazon”.
Leggi anche: «La piccola scrittrice della Valle del Sabato»: Antonietta Gnerre presenta il suo libro ad Avellino