Alessandro Impagnatiello nuovo processo | il peso della premeditazione sull'ergastolo
In un nuovo procedimento giudiziario, il processo nei confronti di un uomo si concentra sulla questione della premeditazione. L’avvocato incaricato ha comunicato che l’appello sarà focalizzato esclusivamente sulla verifica dell’aggravante legata alla premeditazione. La discussione riguarda quindi l’eventuale influenza di questa circostanza sulla condanna all’ergastolo, senza coinvolgere altri aspetti del caso.
Come confermato a Fanpage.it dall'avvocato Paolo Di Fresco, l’appello bis - per Impagnatiello - sarà limitato alla sola valutazione dell’aggravante della premeditazione. Questa non inciderà sull’entità della pena, ma con più probabilità sul regime carcerario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Alessandro Impagnatiello, Cassazione dispone appello bis su premeditazione femminicidio Tramontano Leggi la notizia qui : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/04/08/delitto-di-senago-la-cassazione-appello-bis-sulla-premeditazione-per-impagnatiello/ - facebook.com facebook
"Non me lo aspettavo e sinceramente non condivido la decisione della Cassazione. Vediamo un attimo la motivazione e torneremo a discutere". Lo afferma Giulia Geradini, legale di Alessandro Impagnatiello, condannato per l'omicidio della compagna Giuli x.com