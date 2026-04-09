Alcaraz sfida la crisi a Montecarlo | vince Etcheverry e vola ai quarti

Alcaraz si presenta ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto Tomas Etcheverry in tre set, con i punteggi di 6-1, 4-6 e 6-3. La partita ha evidenziato le variazioni di rendimento dello spagnolo, che ha saputo reagire alle difficoltà e mantenere la concentrazione nel momento decisivo. L’incontro ha riguardato anche aspetti della resistenza mentale e della capacità di adattamento in una competizione di alto livello.

Carlos Alcaraz ha conquistato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo superando Tomas Etcheverry con un netto 6-1 4-6 6-3, dopo un confronto che ha mostrato tutte le sfumature della tenuta mentale dello spagnolo. Il numero 1 del mondo è riuscito a piegare l’argentino in tre set, passando attraverso una fase centrale di forte instabilità prima di riprendere il controllo definitivo del match. L’alternanza di ritmi sul campo monegasco. La sfida tra i due atleti non ha seguito un binario unico, trasformandosi in un test di resistenza tattica. L’inizio è stato un monologo quasi totale dello spagnolo, che ha dettato le condizioni del gioco con una pressione costante, chiudendo il primo parziale con un netto 6-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alcaraz sfida la crisi a Montecarlo: vince Etcheverry e vola ai quarti Carlos Alcaraz lascia un set ad Etcheverry e resta in campo più di Sinner per accedere ai quarti a MontecarloProsegue, in un certo senso a braccetto, il percorso di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Leggi anche: Sinner non sta bene, chiama il medico, vince: Jannik vola ai quarti di Montecarlo. Battuto Machac al terzo set: cosa è successo Si parla di: Quote Sinner vincente Atp Montecarlo: nuova sfida con Alcaraz. Ho bisogno di staccare, la crisi di Alcaraz dopo l’eliminazione a Miami: ecco quando Sinner potrebbe tornare numero 1Il clamoroso e prematuro addio al torneo da parte del rivale spagnolo concede a Jannik la grande opportunità di riavvicinarsi alla vetta del ranking ... ilgiornale.it Alcaraz corre ai ripari, la mossa per arginare Sinner. Shelton critica Miami e svela il motivo della crisiMossa a sorpresa di Alcaraz, che vuole a tutti i costi provare a evitare il sorpasso di Sinner, mentre Shelton attacca il torneo di Miami e spiega il perché della sua crisi ... sport.virgilio.it