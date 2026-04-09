Alberto Del Rio è stato rimosso da eventi internazionali dopo essere stato arrestato per violenza domestica. La sospensione iniziale si è trasformata in una rimozione definitiva dalle manifestazioni coinvolte. La decisione è stata presa in seguito alle accuse e alle indagini in corso. La sua presenza nelle competizioni è stata sospesa in modo immediato, influenzando le attività delle promozioni coinvolte.

La situazione di Alberto Del Rio si sta complicando rapidamente, e ora le conseguenze si stanno estendendo a più promozioni, oltre alla sospensione iniziale. Diverse compagnie hanno iniziato a rimuovere Del Rio dalle apparizioni programmate dopo il suo arresto e l’indagine in corso, dimostrando come l’impatto non sia più limitato a una sola federazione. Uno dei cambiamenti più significativi arriva da Promociones Acosta, dove Del Rio era stato prenotato per lottare a Córdoba questo sabato. Dopo un iniziale rinvio della decisione, la promozione ha confermato che sarà ufficialmente rimosso dal cartellone e sostituito da Blue Demon Jr.. Nel comunicato, l’azienda ha chiarito che tutte le disposizioni logistiche erano già state completate, ma la situazione attuale ha reso necessario l’intervento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Alberto Del Rio rimosso da eventi internazionali dopo l’arresto per violenza domestica

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