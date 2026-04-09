Albero crolla e travolge una persona | corsa contro il tempo per estrarla e salvarla

Nella serata del 9 aprile, a Treviso, una persona è stata travolta da un albero che è crollato improvvisamente lungo via Botteniga. Subito sono intervenuti i soccorritori per cercare di estrarla e prestarle assistenza. La zona è stata isolata mentre i vigili del fuoco lavoravano per rimuovere l'albero e liberare la persona rimasta sotto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di valutazione.

TREVISO - Corsa contro il tempo nella serata del 9 aprile a Treviso in via Botteniga per salvare una persona travolta da un albero crollato improvvisamente lungo il corso d'acqua. Sul posto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Albero crolla e travolge una persona: corsa contro il tempo per estrarla e salvarla Leggi anche: Albero crolla in mezzo alla strada e travolge l’auto in transito: paura in via Carducci a Terni Maltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoiaUn albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli, in zona Camillo Guerra, poco prima dell'edificio meglio... Temi più discussi: Paura a Ceglie, crolla albero dal giardino dell'asilo Green: muro abbattuto e auto schiacciate; Albero crolla per il forte vento durante la caccia alle uova: tre morti, anche una bimba di 10 mesi e la mamma; Dubai, addio: così la guerra in Iran sta travolgendo il Golfo. I miliardari in fuga, il mercato immobiliare che crolla (e la scoperta su Trump dell'emiro del Qatar); Maltempo a Bari, paura in piazza Umberto: cade grosso albero tra i viali. Albero crolla sulle mura e centra un'auto in sosta vietataTREVISO - Un ippocastano vecchio trent'anni abbattuto dal vento sulle Mura e l'auto nuova di un residente travolta dai rami a due metri da Porta Fra' Giocondo. Il primo furioso ... ilgazzettino.it Albero della Reggia crolla e invade la strada | FOTOUn albero all'interno del Parco della Reggia di Caserta è crollato e ha invaso via Giulio Antonio Santorio, a due passi dal Ponte di Ercole. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. casertanews.it Leggo. . Doveva essere un momento di festa, tra famiglie e bambini impegnati nella tradizionale caccia alle uova di Pasqua, ma si è trasformato in tragedia. Nel nord della Germania un albero è stato abbattuto dal forte vento ed è crollato su un gruppo di parte - facebook.com facebook Albero crolla al Gianicolo e distrugge un camper. Colpita anche un'auto in transito ift.tt/PrHRl2T x.com