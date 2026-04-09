Al via la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste

È iniziata la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste, promosso da Poste Italiane. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 30 giugno. L’obiettivo dell’iniziativa è individuare giovani professionisti dell’informazione che si distinguano per un racconto originale delle notizie e un uso particolare del linguaggio. La selezione si rivolge a chi desidera mettere in mostra le proprie capacità nel campo del giornalismo.

Il premio giornalistico Tg Poste riparte con la terza edizione. Fino al 30 giugno sarà possibile candidarsi all’iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Giornalisti, al via terza edizione del premio giornalistico Tg Poste Leggi anche: Poste italiane lancia la terza edizione del premio giornalistico TgPoste Temi più discussi: Giornalisti, al via terza edizione del premio giornalistico Tg Poste; Poste italiane, al via la terza edizione del premio giornalistico TG Poste; Poste Italiane: al via la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste; Poste Italiane, al via la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste. Poste Italiane: al via la terza edizione del premio giornalistico TG PosteRoma, 8 apr. – Il Premio giornalistico TG Poste riparte con la terza edizione. Fino al 30 giugno sarà possibile candidarsi all’iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani ... askanews.it Poste italiane lancia la terza edizione del premio giornalistico TgPosteIl premio giornalistico TgPoste riparte con la terza edizione: candidature fino al 30 giugno 2026 all'iniziativa promossa da Poste italiane. lettera43.it Vuoi risparmiare tempo in Ufficio Postale prenotando con una telefonata Ti risponde l’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane. E se hai l’App Poste Italiane, trovi il tuo appuntamento anche lì. Scopri l'app che ti semplifica la vita. https://www.poste.it/applicazione - facebook.com facebook Poste italiane: al via la terza edizione del Premio giornalistico TG Poste x.com