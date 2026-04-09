Al via l' 88° corso sub di livello base della Fias Caserta

È iniziato l’88° corso di subacquea di livello base organizzato dalla sezione locale di un’associazione sportiva. Questo corso, attivo da più di cinque decenni, si rivolge a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’immersione subacquea, offrendo formazione e formazione certificata. La scuola, riconosciuta tra le più autorevoli del paese, prosegue così la sua tradizione di formazione per appassionati e principianti.

Parte l’88° corso subacqueo di livello base di Fias Caserta, un percorso che da oltre 50 anni forma subacquei ed è oggi tra le scuole più accreditate d’Italia. Un’eccellenza assoluta e unico riferimento federale di alta qualità in provincia di Caserta. Le attività si svolgeranno al Dynamic Club. 🔗 Leggi su Casertanews.it Al via l’87° corso subacqueo organizzato da Fias CasertaÈ in partenza l’87° corso subacqueo di livello Base organizzato da FIAS Caserta, sezione territoriale della Federazione Italiana Attività Subacquee,... ''Labe laboratorio espressivo'' di Palermo: al via corso di primo livello per adultiL'associazione culturale Labe Laboratorio espressivo di Palermo, darà il via, martedì 10 marzo 2026, a un laboratorio teatrale di primo livello per...