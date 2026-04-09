Al teatro Rossetti di Vasto appuntamento con Il grande jazz

Domenica 12 aprile alle 19, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto intitolato “Il grande jazz”. Sul palco si esibirà il pianista di fama internazionale Danny Grissett, accompagnato dal bassista Josh Ginsburg. L’evento è rivolto agli appassionati di musica jazz e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo performance di artisti riconosciuti a livello globale. La serata è promossa dall’amministrazione del teatro.

Il teatro Rossetti di Vasto ospita, domenica 12 aprile, alle ore 19, un appuntamento imperdibile dedicato agli appassionati di musica, “Il grande jazz”, concerto che vedrà protagonista uno dei pianisti più apprezzati della scena internazionale, Danny Grissett, accompagnato da Josh Ginsburg al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it “Il grande jazz” al teatro Rossetti di VastoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo,... Nancy Brilli in scena al teatro Rossetti di Vasto con "Il padrone"Sabato 14 febbraio, alle ore 21, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Il padrone” di Gianni Clementi, una delle opere più intense e... Temi più discussi: Il 12 aprile al Teatro Rossetti di Vasto appuntamento con Il grande jazz; Les Ballets Trockadero riportano a trieste la danza en travesti; Spettacolo teatrale 'Amuninni' di Massimo Caponnetto; Vasto, venerdì 10 aprile la presentazione del romanzo La ragazza colibrì. Al teatro Rossetti di Vasto appuntamento con Il grande jazzIl teatro Rossetti di Vasto ospita, domenica 12 aprile, alle ore 19, un appuntamento imperdibile dedicato agli appassionati di musica, Il grande jazz, concerto che vedrà protagonista uno dei pianist ... chietitoday.it Pablo Trincia porta al Rossetti uno sconvolgente caso di malagiustiziaPablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, approda al Rossetti il 7 aprile (ore 21) con L’Uomo Sbagliato. Un’inchiesta dal vivo, un racconto sconvolgente su un caso di malagiu ... triesteprima.it Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti Vasto . Ella Joy Meir · Ferris Wheel. La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo è un’occasione preziosa per fermarci a riflettere, comprendere e costruire insieme una cultura sempre più inclusiva #Autis - facebook.com facebook