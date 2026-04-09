Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La Tenda

Al Teatro Bolivar di Napoli si terrà uno spettacolo teatrale intitolato “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” mercoledì 15 aprile alle ore 20:00. L’intero ricavato dell’evento sarà destinato agli ospiti del Centro La Tenda, un presidio sociale situato nel centro della città. La struttura offre servizi di accoglienza e supporto a persone in difficoltà. L’appuntamento coinvolge attori e pubblico in una serata dedicata a una causa sociale.

Il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00 il cui intero ricavato sarà devoluto agli ospiti del Centro La Tenda, un presidio sociale completo nel cuore di Napoli, che combina accoglienza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Al Teatro Bolivar di Napoli Marco Francini e la sua band in “45 giri”Sul palco del Teatro Bolivar di Napoli arriva la musica di Marco Francini e la sua band in "45 giri". Temi più discussi: Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La Tenda - Napoli Village - Quotidiano di; Handle with care, inquietudini e fragilità nel viaggio introspettivo di Funa; AVERSA - Lezioni di Napoletanità: il 17 aprile al Teatro Cimarosa lo spettacolo con Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D'Angiò GUARDA LE; Il Nobel Santos: In Colombia dieci anni dopo la guerra la fanno le mafie. Napoli, al Teatro Bolivar Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me: spettacolo solidale per il Centro La TendaA Napoli il Teatro Bolivar chiede aiuto ad Eduardo Scarpetta e al suo Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me, per fare qualcosa di concreto ... ilmattino.it Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00 il cui ... napolivillage.com ( ) di Giobbe Covatta e Paola Catella 18 aprile 21:00 Teatro Bolivar SCOOP: DONNA SAPIENS, è il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta che vuole dimostrarci, col suo linguaggio irriverent - facebook.com facebook