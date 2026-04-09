Al Museo di Storia Naturale inaugura la nuova sala di Botanica | Restituiamo al pubblico un ambiente rinnovato

Giovedì 9 aprile alle 16 si tiene l'inaugurazione di una nuova sala di Botanica al Museo di Storia Naturale. L'apertura segna il rinnovo di un ambiente dedicato alla divulgazione del mondo vegetale, con allestimenti aggiornati e spazi rinnovati. La cerimonia prevede l'accesso aperto al pubblico e si svolge all’interno delle strutture museali. L’evento rappresenta un’occasione per visitatori e appassionati di scoprire nuove esposizioni e approfondimenti sulla botanica.

Al Museo di Storia Naturale si apre una nuova stagione per la divulgazione del mondo vegetale. Giovedì 9 aprile, alle 16.30, viene inaugurato il rinnovato allestimento della sala di Botanica, uno spazio ripensato per raccontare in modo più ampio e aggiornato la complessità del regno vegetale, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it Al Museo di Storia Naturale la mostra “Ghiacciai nascosti”Dal 29 gennaio al 12 aprile 2026 il Museo di Storia Naturale di Verona ospita la mostra “Ghiacciai nascosti. Museo di Storia Naturale, affidati i lavori per la nuova sede in Piazza CavalliÈ stata firmata oggi la determina dirigenziale che dispone l’aggiudicazione dei lavori e il relativo impegno di spesa per la realizzazione del nuovo... Temi più discussi: Aprile nei Musei Civici: aperture straordinarie per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e un calendario di attività per tutto il mese; Al Museo di Storia Naturale una mostra sull'inquinamento negli oceani; Plastica e oceani: al Museo di Storia Naturale una mostra choc sulla metamorfosi dei mari; Pordenone, Musei civici: aperture di aprile. Plastica e oceani: al Museo di Storia Naturale una mostra choc sulla metamorfosi dei mariDal 14 aprile l'installazione di Maria Cristina Finucci inaugura il ciclo multidisciplinare Tracce dedicato al dialogo tra scienza e cultura ... milanotoday.it Al Museo di Storia Naturale una mostra sull'inquinamento negli oceaniPropone una riflessione sullo stato di salute degli oceani, compromesso dall'inquinamento da plastica, la mostra Dentro la Metamorfosi dell'artista e architetta Maria Cristina Finucci, aperta dal 14 ... ansa.it Al Museo di Storia Naturale un nuovo allestimento per la sala di botanica - facebook.com facebook