AI Strategy Bootcamp parte da Ercolano il primo percorso per guidare la trasformazione nelle imprese

Nella città di Ercolano è iniziato il primo corso di formazione dedicato alla strategia dell’Intelligenza Artificiale, destinato a manager e professionisti. L’obiettivo è fornire strumenti e competenze per affrontare le trasformazioni portate dall’adozione dell’AI nelle aziende e nelle istituzioni pubbliche. Durante il percorso, si discuterà degli effetti dell’intelligenza artificiale sui processi organizzativi e sulle risorse umane, con un focus sulla preparazione dei leader a gestire questi cambiamenti.

“La presenza sempre più diffusa dell’Intelligenza Artificiale nei processi delle organizzazioni pubbliche e private impone ai manager conoscenza dei suoi impatti sulle persone. Il nostro percorso formativo rafforza la cultura manageriale di chi deve governare i cambiamenti indotti dall’adozione delle tecnologie emergenti. Esperti di alto rango professionale e scientifico saranno in aula generando un ambiente laboratoriale fondato sui nuovi strumenti di conoscenza e crescita per le persone. Stoà, con la sua storia di 40 anni di formazione manageriale, grazie all’alleanza con SPICI e il DIETi dell’Università Federico II, si colloca all’avanguardia dei nuovi bisogni formativi di manager pubblici e privati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Napoli, nasce l'AI Strategy BootcampL’iniziativa svoltasi presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione, a Napoli, segna l’avvio dell’Alta Scuola di Formazione per il Management della... Da Agrigento parte "Bussola Export": il percorso per far crescere le imprese all’esteroParte da Agrigento un’iniziativa per accompagnare le micro, piccole e medie imprese verso i mercati internazionali. Si parla di: AI Strategy Bootcamp: il primo percorso per guidare la trasformazione nelle imprese. AI Strategy Bootcamp: il primo percorso per guidare la trasformazione nelle impreseERCOLANO – La presenza sempre più diffusa dell’Intelligenza Artificiale nei processi delle organizzazioni pubbliche e private impone ai manager conoscenza ... napolivillage.com Intelligenza artificiale, nasce a Napoli l'AI Strategy Bootcamp(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale non è un'opzione per le imprese italiane: è la sfida che definirà chi sarà competitivo nel prossimo decennio. Con l'AI Strategy Bootcamp vogliamo dare agli ... borsaitaliana.it