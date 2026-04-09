Secondo Mustafa Suleyman, responsabile di Microsoft AI, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale continuerà senza rallentamenti nel prossimo futuro. La sua affermazione si basa sull’osservazione di una crescita rapida e costante della potenza di calcolo e dell’efficienza hardware, che sembrano sostenere un progresso continuo nel settore. La discussione sulla possibilità di un blocco dei progressi nell’intelligenza artificiale si concentra proprio sui limiti delle risorse hardware e sulla capacità di innovazione.

Mustafa Suleyman, alla guida di Microsoft AI, sostiene che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non subirà rallentamenti a breve, basando questa tesi su una crescita esponenziale della potenza di calcolo e dell’efficienza hardware. L’intuizione umana, abituata a processi lineari dove il tempo produce risultati proporzionali allo sforzo, fatica a comprendere la velocità dei progressi tecnici attuali. Questo scollamento cognitivo porta molti a prevedere un imminente arresto dello sviluppo, ma i dati mostrano una realtà diversa. Dal 2010 a oggi, la mole di dati utilizzata per addestrare i modelli di frontiera è aumentata di un trilione di volte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI: l’accelerazione hardware smentisce il blocco dei progressi

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