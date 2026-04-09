AI e vendite | Milano sfida il freno delle imprese al VB2B Tour

Il 14 aprile Milano ospiterà il VB2B Tour 2026, un evento dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e vendite. La manifestazione si concentrerà sulle applicazioni digitali nel settore commerciale e attirerà professionisti e aziende interessate alle nuove tecnologie. L’obiettivo è approfondire le strategie di utilizzo dell’AI nel marketing e nelle vendite, offrendo uno spazio di discussione e confronto tra esperti e operatori del settore.

Il 14 aprile prossimo, Milano diventerà il fulcro del confronto tra innovazione digitale e gestione commerciale con il VB2B Tour 2026. L’evento mira a fornire soluzioni pratiche per integrare l’intelligenza artificiale nei processi di vendita, cercando un equilibrio con la componente relazionale umana, in un momento in cui quasi il 60% delle imprese che aveva ipotizzato l’uso dell’AI ha poi deciso di non procedere con gli investimenti. I dati emersi dall’analisi Istat riguardanti il rapporto tra aziende e tecnologia delineano un quadro di cautela diffusa. Nonostante l’interesse iniziale, una percentuale molto alta di realtà produttive ha rinunciato all’adozione dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e vendite: Milano sfida il freno delle imprese al VB2B Tour Pulsar, il tour itinerante delle Stem parte da Milano: studenti, imprese e università a confronto sul lavoro che cambiaÈ partito da Milano il tour itinerante del progetto Pulsar – Festival delle Stem, ideato da Iliad e organizzato dalla redazione di Open. UniCredit, Carlotta Maerna alla guida delle vendite per le piccole impreseEntrata nell’istituto nel 2015, prende ora in mano una divisione chiave per il sostegno alla crescita del tessuto imprenditoriale del Paese. Temi più discussi: Il 60% delle imprese rinuncia all’AI: a Milano torna il VB2B Tour tra vendite e fattore umano; Pasqua a Milano, non si bada a spese: boom di vendite per agnello e uova di cioccolato; Blog | La vendita di San Siro inaugura la nuova pagina del 'sistema Milano'. Ma finalmente qualcosa sta cambiando; Milano – Conegliano: al via la vendita libera dei biglietti per Gara 2 di Finale Scudetto. Borsa: dubbi su AI e tensioni Iran agitano i listini, Milano -0,4% con le banchePetrolio rialza la testa con rialzi sopra il 2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - La nuova pioggia di miliardi riversata su OpenAI non e' bastata a fugare il nervosismo sull'AI. I listini ... ilsole24ore.com Borse 27 febbraio | Europa mista con dubbi Ai e tensioni Iran, a Milano (-0,45%) giù le bancheLa nuova pioggia di miliardi riversata su OpenAI non è bastata a fugare il nervosismo sull'AI. I listini europei si sono arresi alle vendite, complici le tensioni sull'Iran, mentre anche a Wall Street ... corriere.it L’istituto torna main sponsor della Milano Art Week, settimana milanese dell’arte, effettua due nuove acquisizioni di opere d'arte e apre al pubblico la BG Art Gallery. - facebook.com facebook Non solo stadio: secondo gli investigatori, l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico era «il pusher di riferimento» della ‘ndrangheta a Milano x.com