A Milano, i corsi di discipline umanistiche stanno integrando l’intelligenza artificiale come parte del percorso di studio. Questa novità riguarda l’adozione di strumenti digitali avanzati e tecnologie innovative nel settore accademico. Secondo i dati, il 94% degli studenti che frequentano questi corsi trovano un’occupazione entro breve tempo dal completamento. La trasformazione digitale sta cambiando il modo di insegnare e di approcciare le materie umanistiche.

A Milano, la trasformazione digitale tocca il cuore delle discipline umanistiche con l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi accademici. La Iulm ha infatti avviato un percorso di laurea magistrale focalizzato su intelligenza artificiale, impresa e società, un corso che mira a coniugare le tecnologie più avanzate con i processi di marketing e comunicazione. I risultati concreti di questa scelta formativa sono già visibili: a dodici mesi dal termine degli studi, il tasso di occupazione tra gli iscritti raggiunge il 94,4%. L’integrazione tecnologica tra competenze tecniche e approccio umanistico. La domanda di professionisti capaci di muoversi tra algoritmi e strategie comunicative sta ridefinendo i programmi universitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e discipline umanistiche: il corso che garantisce il 94% di lavoro

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