Agricoltura l’INPS alza i contributi | ecco le nuove aliquote 2026

L’INPS ha pubblicato una circolare il 7 aprile 2026 in cui comunica l’aggiornamento delle aliquote contributive per il settore agricolo. Le nuove tariffe riguardano sia i contributi versati dai datori di lavoro sia la gestione dei premi assicurativi, con modifiche che entreranno in vigore nel corso dell’anno. La comunicazione si rivolge alle aziende del comparto agricolo e interessa le modalità di calcolo e versamento dei contributi previdenziali.

L’INPS ha ufficializzato tramite la circolare numero 43 del 7 aprile 2026 le nuove tariffe contributive destinate ai datori di lavoro che operano nel comparto agricolo, introducendo variazioni sia nelle aliquote per i lavoratori sia nella gestione dei premi assicurativi. Il provvedimento definisce i parametri per gli operai a tempo determinato e indeterminato, oltre a stabilire i minimi retributivi per il lavoro parziale e le modalità di versamento per l’anno in corso. L’aggiornamento delle aliquote e l’impatto sui costi aziendali. Il sistema contributivo per la generalità delle aziende agricole vede per il 2026 un’aliquota complessiva fissata al 30,50%, registrando un incremento dello 0,20% rispetto al valore del 30,30% dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura, l’INPS alza i contributi: ecco le nuove aliquote 2026 Leggi anche: Pensioni 2026, quanto costano i contributi volontari: ecco le nuove tabelle Inps Leggi anche: Gestione separata INPS, ecco le aliquote per il 2026: cifre e calcoli per collaboratori e professionisti Disoccupazione agricola #inps #disoccupazione Agricoltura: contributi INAIL e stabilizzazione del lavoro occasionaleNella circolare n. 43 del 2026 l’INPS definisce il quadro aggiornato delle aliquote contributive applicabili ai datori di lavoro agricoli per ... ipsoa.it Previdenza agricola INPS: in arrivo una nuova procedura di iscrizione senza ComUnicaLa legge annuale PMI (legge n. 34/2026) introduce una novità per l’iscrizione alla previdenza agricola: entro l’8 giugno 2026 l’INPS dovrà ... ipsoa.it