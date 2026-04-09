Il settore agricolo si trova di fronte a una crisi a causa dell’aumento dei costi energetici. Il Tavolo Verde delle regioni Puglia e Basilicata ha emesso un allarme, evidenziando che le spese per energia hanno raggiunto livelli critici per le aziende agricole e le famiglie. La situazione mette a rischio la stabilità delle attività agricole e la continuità dei consumi nel settore.

Il Tavolo Verde Puglia e Basilicata ha lanciato un allarme senza precedenti sulla tenuta del settore primario e dei consumi, segnalando che l’impennata dei costi energetici ha ormai superato la soglia di guardia per le aziende agricole e le famiglie. La crisi dei carburanti sta colpendo duramente i lavoratori e le fasce sociali più fragili, ma sta soprattutto mettendo in ginocchio chi produce beni essenziali come latte, frutta, verdura, pane e generi alimentari diversi. L’asfissia economica tra rincari dei mezzi e stabilità dei listini agricoli. Le dinamiche di mercato stanno creando una forbice pericolosa per la filiera agroalimentare. Da... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura in ginocchio: rincari energetici schiacciano i produttori

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