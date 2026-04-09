Agricoltura in ginocchio | rincari energetici schiacciano i produttori

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore agricolo si trova di fronte a una crisi a causa dell’aumento dei costi energetici. Il Tavolo Verde delle regioni Puglia e Basilicata ha emesso un allarme, evidenziando che le spese per energia hanno raggiunto livelli critici per le aziende agricole e le famiglie. La situazione mette a rischio la stabilità delle attività agricole e la continuità dei consumi nel settore.

Il Tavolo Verde Puglia e Basilicata ha lanciato un allarme senza precedenti sulla tenuta del settore primario e dei consumi, segnalando che l’impennata dei costi energetici ha ormai superato la soglia di guardia per le aziende agricole e le famiglie. La crisi dei carburanti sta colpendo duramente i lavoratori e le fasce sociali più fragili, ma sta soprattutto mettendo in ginocchio chi produce beni essenziali come latte, frutta, verdura, pane e generi alimentari diversi. L’asfissia economica tra rincari dei mezzi e stabilità dei listini agricoli. Le dinamiche di mercato stanno creando una forbice pericolosa per la filiera agroalimentare. Da... 🔗 Leggi su Ameve.eu

agricoltura in ginocchio rincari energetici schiacciano i produttori
© Ameve.eu - Agricoltura in ginocchio: rincari energetici schiacciano i produttori

L'agricoltura abruzzese è in affanno: gasolio a 1,20 euro, rincari energetici e forniture a rilentoL'allarme di Cia Chieti-Pescara e Confagricoltura Chieti, che chiedono misure urgenti per calmierare i costi, garantire continuità nelle forniture e...

Agricoltura in difficoltà in Abruzzo con gasolio a 1,20 euro, rincari energetici e forniture a rilentoIl gasolio agricolo agevolato vola a quota 1,20 euro al litro e in Abruzzo cresce la preoccupazione per i ritardi e le difficoltà di...

Temi più discussi: Caro gasolio e maltempo, agricoltura in ginocchio; Guerra in Iran, Coldiretti: ‘Agricoltura in ginocchio, costi fino a 200 euro a ettaro’; Gasolio alle stelle, agricoltura pugliese in crisi; Maltempo in Calabria, l'allarme di Coldiretti: Agricoltura in ginocchio tra Cosenza e Crotone.

agricoltura in ginocchio rincariCaro gasolio e maltempo, agricoltura in ginocchioPrezzi alle stelle del carburante e danni nelle campagne allagate: le sigle di settore chiedono interventi. E i rincari incidono sui consumatori ... rainews.it

agricoltura in ginocchio rincariGuerra in Iran, Coldiretti: ‘Agricoltura in ginocchio, costi fino a 200 euro a ettaro’L’Unione Europea deve dimostrare di esistere non solo economicamente ma soprattutto politicamente, assumendosi la responsabilità di una crisi internazionale che sta colpendo direttamente chi produce ... citynow.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.