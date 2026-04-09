Un giovane di 20 anni residente a Piano di Sorrento è stato messo agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico dai carabinieri questa mattina. L’episodio riguarda un’aggressione legata a una somma di 80 euro, riferita a sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato insieme al fratello, coinvolto nelle verifiche. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione dello spaccio nella zona.

I carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico, un ventenne di Piano di Sorrento questa mattina. L’uomo è accusato di una serie di reati commessi nel febbraio 2025, tra cui spaccio di stupefacenti, tentata estorsione, rapina, lesioni e l’impiego di banconote false, condotte aggravate dal coinvolgimento di un minorenne. L’operazione dell’Arma ha messo fine a una vicenda iniziata nella notte del 9 febbraio 2025. In quell’occasione, un giovane residente a Vico Equense era stato vittima di un violento agguato che gli aveva causato lesioni con una prognosi di 7 giorni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il movente risiedeva in un debito di 80 euro contratto circa un anno prima per l’acquisto di alcune dosi di hashish. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato per 80 euro di droga: arrestato 20enne con il fratello

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