Oggi il tribunale di Roma ha aperto un procedimento giudiziario riguardante l’aggressione avvenuta nel quartiere di Testaccio nel maggio 2024, che ha coinvolto un uomo identificato come Fabrizio Marazzo. La prima udienza si svolge giovedì 9 aprile e vede la partecipazione del Gay Center, che si presenta in aula per rappresentare le richieste e le istanze legali legate al caso.

Il tribunale di Roma affronta oggi, giovedì 9 aprile, la prima udienza relativa all’aggressione subita da Fabrizio Marazzo nel maggio del 2024 a Testaccio. L’episodio, che ha coinvolto il fondatore del Gay Center, è scaturito da un alterco in via Nicola Zabaglia tra due giovani e l’attivista. I fatti narrati dagli atti giudiziari portano a ricostruire una dinamica violenta iniziata quando due ragazzi, di circa venti anni, sono stati colti nell’atto di urinare sul muro Rainbow dell’associazione. Il tentativo di rimproverarli da parte di Marazzo ha innescato una serie di insulti omofobi e minacce. La tensione si è trasformata in un inseguimento fisico dopo che l’attivista aveva ripreso uno dei soggetti con il cellulare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Testaccio: il Gay Center in aula contro l’odio

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Si parla di: Aggressione al portavoce del partito gay, al via la prima udienza; Omofobia ai danni del Gay Center e del suo fondatore Fabrizio Marrazzo, prima udienza in tribunale.