Una donna è stata colpita da sassate in un episodio che ha suscitato grande scalpore. La vittima, che ha subito ferite visibili, era stata controllata poco prima dell’aggressione. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. La vicenda ha sollevato preoccupazioni tra la comunità, che chiede risposte e maggiore sicurezza.

"Sono personalmente colpito dalla drammatica vicenda e sono vicino alla povera signora, vittima di una violenza cieca e ingiustificata. Mi risulta difficile trovare le parole giuste per commentare un fatto talmente cruento da suscitare sdegno e preoccupazione in tutta la cittadinanza, inaccettabile nella sua gravità". Alla fine, a cinque giorni dall’aggressione brutale nella zona del ponte di Gombaro, una dichiarazione è arrivata. L’episodio è di venerdì pomeriggio, erano da poco passate le 17: un congolese di 37 anni ha preso a sassate al capo e al volto una donna di 54 uscita per una passeggiata. I due non si conoscevano. La vittima, operata martedì alla mandibola che l’aggressore nella furia le ha rotto in due punti, è fuori pericolo, ma avrà davanti a sé un percorso non certo breve per riprendersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressione a sassate: "Era stato controllato"

Aggressione a sassate a Sondrio: "Atto gravissimo, sono vicino alla vittima"“Sono personalmente colpito dalla drammatica vicenda e sono vicino alla povera signora vittima di una violenza cieca e ingiustificata.

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